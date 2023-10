"Já estamos classificados os três. O torneio se origina na América do Sul com jogos inaugurais, Montevidéu, Buenos Aires, Paraguai. Logo vai para Espanha, Portugal e Marrocos, onde caímos no grupo. As três seleções já estão classificadas", disse o dirigente.

Esse acordo referendado no Conselho da Fifa deu o Mundial para os países europeus que tinham maiores condições de recebe-los e eram favoritos. Ao mesmo tempo, permitiu a Conmebol que possa apresentar três partidas para não se considerar derrotada por não ter o Mundial que representa 100 anos da competição.

As vagas garantidas são outra forma de agradar os três países, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Chile, que inicialmente também estaria entre as sedes do Mundial de 2030, ficou de fora. A informação do presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, é que se tratou de uma decisão da Fifa.

"Foi uma decisão que tomou a Fifa. Nós fazemos a proposta, e eles decidem como e quem", explicou.

A Fifa e a Conmebol terão de tomar uma decisão sobre como ficarão as eliminatórias já que três países dos 10 já estarão classificados. Para a Copa de 2026, são distribuídas 6 vagas e meia para o continente.