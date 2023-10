A segunda questão era sobre a resistência da família. Esse ponto também está superado. O técnico gostou da proposta e, portanto, a família o apoiou na ideia de pegar um time brasileiro.

E há um terceiro ponto relacionado ao contrato e à parte financeira. É isso que está em discussão no momento. O Flamengo entende que Tite é um técnico com mais títulos e currículo do que todos os outros no Brasil, e por isso, é necessária estabelecer o patamar de seu salário que estará acima dos outros.

É uma negociação longa e envolve todas as questões do contrato do treinador, incluindo premiações.

O Flamengo deixou claro desde o início que queria Tite para a data-Fifa. O técnico entendeu, portanto, que havia tempo para desenvolver a negociação com calma. Não há pressa.

O técnico interino Mario Jorge já está certo para dirigir o time diante do Corinthians. E o clube não descarta que ele inicie a outra semana de treinamento se ainda forem prolongadas as negociações entre clube e técnico.