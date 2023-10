Ao empatar com o Goiás, o Botafogo ficou com sete pontos de vantagem na ponta do Brasileiro para o Red Bull Bragantino. A diferença era de 11 pontos para o segundo há quatro rodadas, sendo que o time alvinegro perdeu três e empatou um no periodo.

A vantagem é significativa considerando que faltam 13 rodadas para o final do Brasileiro. E não há nenhum dos cinco times mais próximos da ponta - Red Bull, Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Fluminense - que esteja jogando de forma consistente para atropelar.

Mas há o exemplo da campanha do São Paulo no Brasileiro em 2020. Na rodada 28a, já avançando em 2021 em um campeonato em meio a pandemia de Covid, o time são-paulo tinha sete pontos de diferença, com a ressalva de que Flamengo e Atlético-MG tinham um jogo a menos.