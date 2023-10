O Palmeiras tem 27 jogadores listados no site. Desses, nove são atletas vindo da base, o que corresponde a um terço do grupo (33%).

Classificação e jogos Brasileirão

O time alviverde é o segundo clube com maior proporção de jovens da categorias de base, só atrás do São Paulo. O rival tem 16 garotos da base, que representam 40% do grupo, mas o elenco são-paulino é maior e conta com 40 jogadores.

Desta forma, o Palmeiras é, na realidade, o clube com o menor número de jogadores contratados entre o top 10 do Brasileiro: são 18. Todos os outros nove times têm acima de 20 atletas que foram reforços trazidos de outros clubes. E há alguns garotos da base alviverde que atuaram contra o Red Bull Bragantino, Kevin, Ian e Kauan Santos, que não estão listados no elenco principal no site do clube.

Curiosamente, o segundo time com menos contratados é o Flamengo, com 21. O time rubro-negro também não inclui todos os jovens utilizados no seu site: atletas como Igor Jesus e Lorran já atuaram pelo time e não estão ali. Em seu elenco principal, o clube carioca só tem 16% de atletas da base.

A proporção palmeirense de meninos de fato é alta. Entre o top 10 da Série A, o Fortaleza só tem 6% de atletas da base. Mas a proporção varia entre os outros times: de 16% a 26%. Só Palmeiras e São Paulo saem dessa curva.

Em geral, os grupos são maiores em número de atletas do que o do Palmeiras. Só o Flamengo, com 25 atletas, tem um elenco menor do que o time alviverde.