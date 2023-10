O ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello se reuniu com o outro ex-presidente Márcio Braga para discussão de uma chapa de oposição no Flamengo. Uma das possibilidade é o próprio Bandeira ser o candidato para enfrentar a situação no final de 2024.

Bandeira foi presidente até 2018 quando a corrente de Rodolfo Landim venceu a eleição. Landim completa seu segundo mandato ao final do próximo ano.

Até agora Bandeira, que é deputado federal, dizia que não seria novamente candidato a presidente do Flamengo. Procurado pelo blog, ele confirmou que essa é uma possibilidade. Mas ressaltou que prefere apoiar outro nome no pleito de 2024.