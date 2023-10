Do outro, os técnicos entram em um clima de irritação e tratam qualquer pergunta como se fosse um ataque a todo o seu trabalho. Em geral, os repórteres que perguntam não são os que gritam em lives.

Esse ambiente hostil fica mais claro porque tanto Diniz quanto Abel não são pessoas que interditam o debate fora do ambiente de coletivas pós-jogo. O pouco contato que tive com o técnico da seleção mostra uma pessoa afeita à troca de ideias, ao contraditório. É assim que tem agido nas coletivas da seleção até em perguntas espinhosas.

Embora não tenha falado com Abel, o relato de quem trabalha no Palmeiras é similar. O técnico não é um grosso, alucinado no ambiente do clube. É alguém aberto a debates.

E ambos têm bons argumentos para defender suas escolhas, mesmo que eventualmente se mostrem equivocadas. Errar uma vez não compromete seus trabalhos por um todo. Vejam o exemplo do jogo Flu x Inter em que os dois técnicos erraram pontualmente, mas acertaram muito no todo do jogo ao apresentar times que jogam bola.

O pensamento crítico, aliás, contribui para o crescimento em todas as áreas do conhecimento. Não há porque vê-lo como inimigo. Seria bom falar do jogo.