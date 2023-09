Como se sabe, Tite já manifestou publicamente uma resistência de recomeçar a trabalhar em 2023 no Brasil. Ele não tratava os clubes do país como prioridade, pois tinha intenção de seguir carreira no exterior. Da parte dele, não está completamente claro se, com um projeto com foco em 2024, aceitaria iniciar o trabalho agora no Flamengo.

Como tem foco no Brasileiro-2023, o Flamengo trabalha alternativas que são tratadas em sigilo. Não há negociação. Mas mapeamento e fala-se até em plano D se necessário. Mas está claro que Tite é o principal objetivo e só vai haver um movimento em outra direção em caso de fracasso.

A necessidade do técnico já para esta temporada se explica porque o ano não acabou para o Flamengo, apesar de percepção neste sentido após a perda do título da Copa do Brasil.

Lembremos que, na Série A, o time está na sétima posição e, portanto, fora da zona de classificação à Libertadores. Se não for de fato possível a conquista do Brasileiro, que já se apresenta como bem difícil, ficar fora da competição continental seria um desastre esportivo e financeiro.

Mesmo eliminado nas oitavas, o time faturou mais de R$ 35 milhões na Libertadores, entre premiação e bilheteria. A meta orçamentária dos últimos três anos tem sido chegar até as semifinais da competição, o que gera uma receita na casa de R$ 80 milhões se tomarmos o exemplo de 2022. Por isso, o trabalho da diretoria é intenso para resolver com urgência a lacuna deixada pela saída de Jorge Sampaoli.