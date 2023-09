O desgaste do técnico Jorge Sampaoli no comando do Flamengo vem desde o episódio da agressão ao atacante Pedro por seu auxiliar Pablo Fernandez, no jogo contra o Atlético-MG. O treinador resistiu no cargo à eliminação da Libertadores, a problemas de relacionamento com jogadores e às críticas após a escalações no Brasileiro e no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Durante o período antes da decisão contra o São Paulo, a diretoria do Flamengo já debatia se era melhor a troca ou não do treinador. Isso ocorreu dentro do Conselhinho de Futebol, que serve de fórum para decisões sobre o caso.

Ali, Landim não ficou isolado como se pensa na decisão de manter o técnico - o próprio blog publicou que o Landim o segurava. Tanto Marcos Braz (vice de Futebol), quanto Bruno Spindel (diretor de Futebol) disseram em reuniões do Conselhinho que não era o momento de trocar em cima da decisão.