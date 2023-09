Além disso, houve mudanças no contrato lá atrás para tornar claras as condições sobre assentos e realização de jogos e shows com o objetivo de evitar conflitos como os vistos no estádio palmeirense.

Apesar de precauções, o clube alvinegro retomou as conversas com a WTorre. Quando estava próximo da conclusão, Leila ligou para Rueda para desaconselhar que ele fechasse o acordo com a WTorre, como noticiou o colega Danilo Lavieri.

Esse telefonema chegou a ser mencionado na mesa de negociações entre Santos e a construtora. Não houve explicação de quais foram os motivos apresentados por Leila para seu conselho.

Mas isso não alterou as condições e valores de contrato. Houve mudanças no projeto - alteração da cobertura - só por conta do aumento de custos de construção.