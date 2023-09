A diretoria do Flamengo chamou o técnico Jorge Sampaoli para uma reunião na noite desta quinta-feira. O encontro sela a demissão do treinador.

A decisão da saída do treinador está tomada desde segunda-feira, após a perda da Copa do Brasil, para o São Paulo. Mas a cúpula rubro-negra decidiu esperar fechar com um substituto para efetivar a demissão. Há negociações em curso com o técnico Tite.

Dirigentes rubro-negros estavam sem se comunicar com o treinador desde a final de domingo, da Copa do Brasil. No CT do Ninho do Urubu, houve apenas encontros do vice-presidente de Futebol, Marcos Braz, e do diretor Bruno Spindel, com o treinador. Mas sem conversas.