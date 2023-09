O Fluminense passou a jogar com duas linhas de marcação e tentar a aproximação, típica do Dinizismo, para sair para o ataque. Era um time mais composto.

No início do 2o tempo, a pressão de Coudet seguiu, implacável. Com um a menos, o problema defensivo do lado esquerdo tricolor, com um Marcelo pouco marcador, se acentuou. O gol anulado do Inter - por mão de Mercado - já foi no setor.

O gol que valeu saiu de passe de Renê pela esquerda, mas acabou do outro lado em jogada que causa problemas ao tricolor. Allan Patrick bateu Marcelo e fez o gol. O jogo era colorado. A torcida tricolor até fez menos barulho durante um tempo. Parecia que o sonho se esvaia.

Mas aí é preciso dizer que esse Fluminense de Diniz é também um time resiliente. Com a nova formação, mais composta, o time encontrou um equilíbrio. E aí foi a vez de Coudet errar ao não manter a pressão sobre o rival com substituições que tornaram o time mais morno. É verdade que havia cansaço, mas as saídas de Aranguiz, Maurício e Allan Patrick impactaram o time.

Equívocos dos técnicos, ressalte-se, que se diluem nos méritos de Diniz e Coudet de armarem seus times para proporcionar futebol. É preciso lembrar que, na vida, há risco também em ficar no mesmo lugar, em não se arriscar, um conceito que às vezes foge a boa parte dos treinadores que aqui atuam.

A narrativa épica para o tricolor se completou quando o Flu empatou em escanteio de Arias que encontrou Nino e, depois Cano mais uma vez certeiro para dar um voleio. Uma jogada que virou sua marca, o artilheiro minimalista.