O protocolo previa a participação dos presidentes das federações do Rio e de São Paulo, e do presidente do Comitê Paraolímpico, Mizael Conrado, convidado pela CBF.

No campo, durante a premiação, também estava a ex-chefe de assessoria especial do Ministério Marcelle Decothé, que foi demitida na terça-feira por conta de postagens em redes sociais ofensivas à torcida do São Paulo a aos paulistas. "Descendente de europeu safade. Pior tudo de pauliste", disse Decothé, em rede social.

No gramado, a assessora abordou o meia Gerson, do Flamengo, que tinha acabado de perder o título. Chamou a ministra Anielle. Ambas fizeram vídeos ou foto com o jogador, segundo a descrição de quem viu a cena. E revelaram admiração por ele.

A cena chamou a atenção de quem estava próximo porque Gerson estava abatido por conta da derrota. Houve um aviso para jogadores do Flamengo de que se tratavam de políticos.

Os ministros Anielle e Fufuca foram para São Paulo em um avião da FAB. No voo, ela fez um vídeo falando do Flamengo, seu time. A ministra alegou que tinha agenda pública por conta da assinatura do protocolo.

Depois, reclamou das críticas a sua viagem para a final da Copa do Brasil. Classificou como "inacreditável" ser "questionada por fazer o seu trabalho de combate ao racismo e cumprir o seu dever". E o Ministério da Igualdade Racial afirmou que o voo da FAB foi usado em "missão institucional".