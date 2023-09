Há uma previsão de o órgão de investigação da Premier League decidir em breve se Paquetá será réu ou não na investigação da aposta com alto volume no seu cartão. Se ele não for incluído como réu, a CBF entende que estaria liberado para voltar a ser convocado. Caso se torne réu, aí continuará de fora das listas do técnico Fernando Diniz.

A CBF está otimista sobre uma conclusão positiva para o jogador da seleção. Pelas informações da convocação, a decisão sobre Paquetá será tomada antes da convocação da Data Fifa que se inicia em 13 novembro. Para isso, o caso teria de ser resolvido um pouco antes do final de outubro.

O técnico da seleção, Fernando Diniz, já manifestou gostar do estilo de Paquetá. Tanto que ele estaria na primeira lista feita pelo treinador, mas foi excluído de última hora por conta da notícia da investigação.