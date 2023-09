No quadro real, Sampaoli cometeu um erro primário na final. Sua escalação no primeiro jogo - com três atacantes pouco combativos, incluindo um Gabigol em péssima fase - deu o domínio ao São Paulo no primeiro tempo do jogo. Saiu em desvantagem.

Dorival, ora, fez o óbvio, escalou um time combativo, com Nestor e Rato nas pontas para serem competitivos e compensar Lucas e Calleri, mais soltos. Jogadores, diga-se, capazes de criar ofensivamente como se viu pelos decisivos arremates de Nestor na final e de Rato na semi.

No 2º jogo final, no entanto, o Flamengo foi melhor a maior parte do tempo. Escalado com quatro no meio, em um arroubo de bom senso de Sampaoli, marcou na frente e esteve na cara de Rafael duas vezes nos 20min iniciais da partida no Morumbi.

É um exagero concordar com Sampaoli que o Flamengo foi superior em três dos quatro tempos. Trata-se de uma leitura enviesada para tornar seu trabalho positivo e maquiar seu erro. Mas é correto dizer que foram 180min (mais do que isso com descontos) bem equilibrados com grande peso do erro do argentino no resultado final. E que, no Morumbi, o time rubro-negro teve um atuação melhor, criou mais chances de gol.

Não se trata aqui de dizer que o triunfo são-paulino foi injusto. O Flamengo não construiu para ganhar um título neste ano, como admitiu seu ex-artilheiro Gabigol. Porém, o São Paulo não fez lá muito mais.

Lembremos o futebol apresentado por Dorival no Brasileiro é da 14ª posição. Se o Dorival tivesse ficado, o torcedor rubro-negro estaria satisfeito com essa posição no Brasileiro? Dorival também não é responsável, junto com a diretoria do Flamengo, pelas férias de 800 dias do elenco antes da temporada?