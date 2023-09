O Flamengo já tinha decidido que, em caso de derrota na Copa do Brasil, dificilmente o técnico Jorge Sampaoli ficaria no time. Agora, após o vice-campeonato, a diretoria já procura um treinador para substituí-lo. Pois bem, a multa para rescindir o contrato do argentino está na casa de R$ 14 milhões.

O contrato entre Flamengo foi fechado em abril, após a saída de Vitor de Pereira. É uma acordo válido até o final de 2024.

A multa vai caindo proporcionalmente durante o andamento do contrato. Ou seja, é proporcional ao que foi cumprido.