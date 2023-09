A principal surpresa da lista de convocação da seleção foi o meia Gerson, do Flamengo. Sua presença ocorre no momento em que está ausente Paquetá que não pode ser chamado por causa da investigação em suposto envolvimento em esquema de apostas na Premier League.

O técnico da seleção, Fernando Diniz, enxerga os dois atletas com algumas características parecidas. Ambos são versáteis e podem ocupar mais uma posição no campo, como volantes, meias ofensivos e até mais à frente. Além disso, são jogadores que se movimentam por diversas faixas do campo no mesmo jogo.

Esse estilo de jogador, que se movimenta por diversos setores, casa com o jeito de pensar futebol de Diniz.