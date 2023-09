O Fortaleza vai ter a votação de seus sócios neste sábado para a aprovação da transformação do clube em SAF - já foi aprovado no Conselho Deliberativo. O objetivo é, no longo prazo, vender uma participação minoritária na empresa para aumentar o investimento no futebol. Mas não é algo imediato.

Quem explica a intenção do projeto é o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. Ele pode continuar no clube como CEO após seu mandato, que acaba em 2024.

"Esta votação é apenas para virar SAF. Não está aprovando nenhuma venda. Se tiver uma proposta por venda, terá outra votação", explicou.