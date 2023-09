A Brax pagou R$ 25 milhões para Botafogo e Cruzeiro como luvas pelos direitos de placas em volta do campo do Brasileiro de 2025 a 2029. Cada clube recebeu essa quantia no final desta semana.

O dinheiro foi pago mediante a assinatura definitiva do contrato da empresa com o dois clubes. O Botafogo anunciou o acordo com a Brax. Havia um pré-acordo entre as duas partes firmado desde julho, que incluía o Vasco.

O contrato prevê pagamentos anuais pelas placas do Brasileiro da Série A, além das luvas. Os valores começam com R$ 12 milhões e vão até R$ 17 milhões no final do acordo. O contrato inteiro, portanto, soma R$ 98 milhões no total.