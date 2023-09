Com Igor Siqueira

A procuradoria do STJD vai analisar o gesto do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que insinuou 'roubo' durante o jogo contra o Grêmio. A informação é do procurador-geral, Ronaldo Piacente. Se considerar que houve ofensa, a procuradoria vai denunciar o treinador que pode pegar uma suspensão de um a seis jogos.

Ao final da partida, Abel Ferreira se direcionou a câmera ao lado do campo e fez o gesto característico de roubo. E falou: "Isso é roubar". Depois da coletiva, disse que o que acontecia no campo acabava ali e não fez mais comentários. A fala foi relatada na súmula do jogo pelo árbitro Bruno Arleu.