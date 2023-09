A derrota no primeiro jogo da Copa do Brasil, no entanto, aumentou o tom de críticas dentro da diretoria às escalações do argentino. Depois da partida com o Goiás, o Flamengo já está há três jogos sem fazer gol.

Diante desse contexto, Landim vai avaliar o treinador com a conclusão da final. A aposta entre aliados é de que, com uma perda do título, a queda de Sampaoli é certa.

Em caso de conquista da Copa do Brasil, o cenário se torna mais duvidoso. Há uma corrente que acredita que o presidente o manterá até o final do ano se for vitorioso. Mas outros aliados creem em uma demissão mesmo com uma vitória.

Certo é que Sampaoli, que dizia que sonhava em dirigir o Flamengo, tem só mais um jogo garantido no comando do clube. O futuro não está nas suas mãos.