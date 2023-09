A diretoria do Flamengo já tem feito alguns testes no Maracanã para a implantação nas entradas do reconhecimento facial de torcedores. O objetivo do clube é tentar emplacar o sistema até o final de 2023. O projeto foi acelerado depois que a CBF pediu que ao clube que o estádio seja piloto em programa contra violência da entidade e do Ministério da Justiça e Segurança Púbica e o do Esporte.

Houve uma reunião entre representantes do governo federal e da confederação para assinar um acordo de cooperação para cruzamento de dados de torcedores que frequentam estádios.

Neste cenário, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pediu ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que o estádio fosse piloto da implantação do sistema. Landim já vinha monitorando os testes feitos pelo clube com o reconhecimento facial no acesso ao estádio, o que já é feito em lugares como o Allianz Parque.