A atitude de Braz foi vista na cúpula do Flamengo como uma reação de quem ficou acuado por torcedores estando ao lado da família.

Há como contexto o fato de que os dirigentes rubro-negros têm recebido ameaças de membros de organizadas há algum tempo. Isso aconteceu antes de a torcida colocar em rede social mensagem para flamenguistas avisassem se vissem cartolas e jogadores bebendo, o que aconteceu na terça-feira.

A avaliação da presidência do clube é de que o episódio afeta a imagem do Flamengo. Mas que é um caso que pode acontecer com qualquer um submetido as mesmas condições.

O clube assumiu a defesa legal de Braz com um criminalista após requisição do próprio dirigente. Para a defesa de Braz, ele é vítima. Já advogados do torcedor agredido, Leandro Gonçalves Junior, alegam que ele protestou dentro da normalidade e acabou sofrendo retaliação física.

Braz não manifestou em nenhum momento a intenção de se afastar do Flamengo. E só não estava em Goiânia com o time para o jogo do Brasileiro por um compromisso pessoal.

No clube, o vice de Futebol já vem sendo alvo de críticos de conselheiros e aliados de Landim, inclusive em reuniões do Conselho. O episódio, óbvio, aumenta o caldeirão. Mas o presidente do clube não mudou sua postura de confiança em Braz.