O grupo americano já tem em seu portfólio o Genoa (Itália), Hertha Berlim (Alemanha), uma fatia minoritária do Sevilla (Espanha), o Standard Liege (Bélgica) e Red Star (França). Mas o Everton é claramente o clube de maior força financeira por estar na Premier League, onde ocorrem as maiores transações.

Na negociação do acordo, o Vasco incluiu cláusulas para tentar se salvaguardar de ser um clube satélite. Primeiro, é o clube líder na América do Sul, ou seja, tem preferência sobre outros do continente. Mas não tem predomínio no mundo.

Por isso, foram feitas cláusulas no acordo de acionistas para o caso de negociações de jogadores - lembre-se que o Vasco clube tem 30% da SAF, e a 777 Partners, 70%. As transferências têm que seguir uma série de critérios, e um dos objetivos é ter um preço justo.

Como uma das salvaguardas, o Vasco clube pode exigir que seja feita uma avaliação externa do jogador para que o preço seja de mercado, e não exista prejuízo pelo clube. As negociações dessa cláusulas foram particularmente espinhosas, segundo apurou o blog.

Esse tipo de mecanismo tem se tornado cada vez mais comum por conta da expansão das MCOs (holding de clubes). Há clubes que exigem transparência ou condições especiais para as vendas entre clubes. No Brasil, o Botafogo já vendeu três jogadores para o Lyon (Jeffinho, Lucas Perri e Adryelson).