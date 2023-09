O esquema, de fato, não funcionou. O São Paulo dominou o primeiro tempo com mais posse de bola, e o Flamengo não concluiu nenhuma vez.

Ficou aparente para dirigentes que Sampaoli acabou permitindo a Dorival Jr. ter uma formação mais competitiva para o jogo.

Os dirigentes do futebol do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, assistem ao jogo em outro local, em uma cabine acima da tribuna de imprensa. Não foi possível saber o que acharam. Mas Sampaoli já não conta com prestígio no departamento de futebol do clube.

A pressão por uma saída do técnico argentino, portanto, cresceu ainda mais pelo resultado e a formação. Mas Landim deixou claro que não faria alterações logo após o jogo. Na realidade, ele tem afirmado a interlocutores que é óbvio que tem de manter o técnico até a conclusão da final.

O cenário não mudou na segunda-feira com a decisão de permanência do técnico argentino, o que foi confirmado por diversas fontes do clube. É improvável uma alteração de curso até a segunda partida da decisão, no próximo domingo, no Morumbi.