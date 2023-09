A bilheteria de Flamengo x São Paulo foi recorde em jogos de clubes em números absolutos na história do futebol brasileiro. Mas o valor total arrecadado na realidade foi de R$ 16,861 milhões. Um total de R$ 9,5 milhões foi efeito contábil de um item do regulamento geral de competições da CBF, isto é, não era uma receita real.

O borderô do jogo registra no seu topo a renda de R$ 26,343 milhões anunciada no Maracanã. A divulgação gerou vaias da torcida do Flamengo.

Mas, no documento é ressalvado que R$ 9,482 milhões são complemento contábil por conta do RGC da CBF. Pela regra da entidade, os clubes são obrigados a registrar os ingressos como se tivesse sido cobrada pelo menos o valor de meia entrada, mesmo que tenham ocorrido descontos maiores por programas de sócio-torcedor. A regra é para aumentar a fatia das federações estaduais na renda. Diz o texto do RGC: