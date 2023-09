Era um boicote ao próprio time. Ele desfazia ali o modelo de meio de campo composto com quatro homens que tinha dado certo contra o líder Botafogo.

Na mesmíssima quarta-feira, Dorival Jr. escala o São Paulo com Luciano, Lucas e Calleri. O time vai mal na maior parte do jogo, é amassado, toma uma virada mesmo com o treinador tentando recompor o sistema. Havia quem pedisse um quarteto mágico que incluísse James Rodriguez para a final.

Divulgadas as escalações para o Maracanã, Sampaoli opta por repetir a formação com três atacantes, incluindo Gabigol mais pela direita (posição em que não costuma render bem), Pedro como centroavante, e Bruno Henrique (mais recuado do que de hábito) pela esquerda.

Do lado são-paulino, Dorival rejeita compor um quarteto estelar e opta pelo correto Wellington Rato (jogador regularmente bom e aplicado) e Nestor para darem suporte a Lucas e Calleri.

Considerando que Lucas também faz algum trabalho no meio, eram cinco do São Paulo contra três do Flamengo no setor mais importante do campo. Resultado: o time tricolor teve 61% da posse de bola e amplo domínio do jogo no primeiro tempo. Uma tal que predominância que a equipe rubro-negra acabou com zero conclusões a gol na primeira etapa. Zero. O gol de Calleri - com a marcação frouxa na defesa pela direita - foi mera consequência.

Sampaoli justificou sua escalação porque o trio de ataque teria jogadores com "muito gol". Antes, explica: "Pensamos que o time carente de gols precisava de jogadores que tivessem essa capacidade. Normalmente, jogo com extremos abertos. Não tinha na direita. Então coloquei o Gabriel para aproveitar o trio de ataque." Esse é um discurso de um técnico que prima supostamente pelo conhecimento tático.