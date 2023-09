Em outra votação, foi rejeitada a extensão de mandatos futuros para quatro anos, em vez dos três anos atuais com reeleição. Nesse caso, Landim discursou antes que não queria ficar no clube além de 2024, fim do seu mandato. Ele diz que não tem interesse de seguir como presidente além disso. Ou seja, não defendeu a proposta.

Mas um grupo de apoiadores do presidente que queria sua permanência por mais um ano além de 2024 foi frustrado. Landim não estimulou esse movimento, nem o rejeitou. Estava neutro.

O fato é que o presidente era dominante no Conselho Deliberativo até pouco tempo. Só que a pressão por mudanças no futebol viraram o vento, inclusive com membros da situação questionando bastante suas escolhas, como a permanência do técnico Sampaoli e dos dirigentes do futebol, Marcos Braz e Bruno Spindel.

Landim está completamente consciente da pressão. Sentiu na reunião que as críticas de conselheiros se concentram em Braz muito mais do que nele. Recebeu apoio de quem reclamou do vice de futebol.

O próprio presidente do clube, portanto, sabe que será necessária uma reavaliação do trabalho do futebol ao final da temporada. Uma análise que começa no elenco e vai até o próprio Landim.

Aliados do dirigente apostam em alguma mudança. A questão é o tamanho dessas alterações. E é aí que entra a Copa do Brasil.