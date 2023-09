Os valores foram determinados baseados na mesma política do ano passado. Em 2022, a diretoria rubro-negra destinou metade do dinheiro das premiações para os jogadores, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil.

A cúpula rubro-negra entende que a premiação é um fator de estímulo para os jogadores na reta final. E, sim, há uma percepção de que o elenco pode ter um foco maior nas competições de mata-mata, mas não por conta do dinheiro, e sim por terem menos jogos.

Apesar do foco na Copa do Brasil nas duas próximas semanas, a diretoria do Flamengo entende que ainda é possível lutar pelo Brasileiro.