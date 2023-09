O montante de luvas será de R$ 25 milhões para o Santos, a serem pagos em até um mês. O clube paulista já recebeu um sinal pelo fechamento de acordo.

A partir de 2025, os pagamentos anuais começam em R$ 12 milhões e vão até R$ 17 milhões no final do contrato.

Na proposta, há garantia de manutenção de valores mesmos que o clube seja rebaixado para a Série B. Isso vale para todos os clubes. No caso do Santos, o time está atualmente na zona de degola do Brasileiro.

A Brax já tinha fechado a compra das placas com Vasco, Botafogo e Cruzeiro.

A Libra e a Liga Forte Futebol, grupos de clubes para formar a Liga, tinham a intenção inicial de negociar as placas em volta do campo juntamente com ativos do Brasileiro da Série A. Mas não houve acordo entre as partes e a Liga se tornou bastante inviável no momento.

Com isso, a Brax decidiu fazer proposta a todos os 20 clubes da Série A para compra de suas placas já que a Liga não existia e havia disputa por ativos comerciais. Há negociações em curso com boa parte dos times.