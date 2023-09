O Flamengo é o clube com o 49º elenco mais caro do mundo do futebol, com um investimento total de 163 milhões de euros (R$ 845 milhões). É o que aponta um levantamento do CIES (Centro Internacional de Estudos do Esporte) feito em setembro. Mas como o clube brasileiro de maior gasto com contratação se compara a ligas europeias?

Pois bem, o único outro time brasileiro também na lista é o Palmeiras, na posição de 95º, com 59 milhões de euros.

O valor inclui todo o investimento em direitos, empréstimos e luvas. O CIES, que é um instituto sério, costuma usar como fontes notícias da imprensa que tenham credibilidade. O parâmetro foi o elenco das equipes em 11 de setembro de 2023, ou seja, tudo que se gastou para contratar os atletas de cada grupo.