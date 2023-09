O sacode do Athletico foi até protocolar se consideramos as circunstâncias. Uma falha defensiva rubro-negra aqui, um pênalti ali, quase nenhuma jogada de ataque organizada, tudo no roteiro. Assim como as coletivas de Sampaoli e Gabigol descoladas da realidade fazem parte do roteiro. É um roteiro caótico, daqueles filmes meio experimentais, com cenas inusitadas, câmeras fora do lugar. Houve até uma cena de Gabriel marcando Léo Pereira em uma cabeçada, e impedindo sua conclusão equilibrada.

Ninguém sabe qual o episódio que vai se apresentar no domingo diante de um São Paulo igualmente instável.