A Libra entrou com um questionamento e uma consulta em órgãos governamentais sobre o uso das marcas de seus clubes na divulgação de um fundo para captação de dinheiro para a Liga Forte Futebol. O fundo foi idealizado pela XP e visa captar R$ 800 milhões com investidores no mercado para compra de direitos de TV da LFF no Brasileiro da Série A.

Foi dado entrada com consultadas da Libra à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e Senacom (Secretaria Nacional do Consumidor) pela inclusão das marcas dos clubes. A informação foi publicada primeiro pela coluna de Lauro Jardim, em "O Globo".

O material publicitário feito pela XP incluía os símbolos de clubes da Libra como Flamengo, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio. Explicava que os clubes eram da Libra. Os 17 clubes da Libra assinaram o documento da Libra com questionamentos.