Os preços tiveram reajustes entre 43% e 83% em comparação com a final da Copa do Brasil de 2022. Com isso, ocorreu algo raro em jogos decisivos do Flamengo: há ingressos disponíveis oito dias depois do início das vendas.

Isso pode ser explicado pelos altos preços e também por problemas no pagamento e fraudes. Houve questões para aceitar o pagamento por cartão de crédito de sócios. Além disso, vários dos cartões apresentados não tinham saldo ou eram negados pelos bancos posteriormente à compra.

O Flamengo tem sofrido com cancelamentos em massa de compras posteriormente ao jogo, já sofreu prejuízo de R$ 200 mil a R$ 300 mil no jogo contra o Athletico. Por conta disso, o sistema do clube, em determinado momento, começou a só aceitar pagamento por PIX durante a venda.

Esses problemas de pagamentos, associados à questão de fraudes por cambistas, levara à devolução de ingressos para o sistema. As fraudes são encontradas quando um mesmo CPF tem vários planos ou há planos em um mesmo endereço. A sinalização, portanto, é de que são cambistas.

Essas compras são canceladas e voltam os ingressos para o sistema. Além disso, houve pequena reserva de ingressos para planos posteriores. Por isso, houve ingressos que apareciam como esgotados, como Sul, Norte e Leste Superior, e depois voltaram a estar disponíveis.