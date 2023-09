"O futebol a gente joga em espaços curtos. A gente procura ter superioridade. A gente tenta ter muitas opções. Para um defensor e para um zagueiro é mais complicado", contou o meia, mostrando por meio de botões no campo de futebol com ele e André atrás da linha de defesa. Ganso também dizia que não falaria de segredos.

Na teoria, Neymar qualificaria a saída, como Ganso, em determinadas situações de jogo, quando forem necessárias. Pode ser por meio de toques curtos para sair de uma pressão ou um lançamento longo de trás.

Os jogadores não precisam se preocupar em revelar segredos. A interlocutores, Diniz já disse que seus treinos não são sigilosos porque são conhecidos no meio, já que ele teve passagens por vários clubes como São Paulo, Athletico, Vasco. Ou seja, em cada um desses lugares, os clubes têm no scout um banco de dados com as gravações dos treinos.

Quem quiser pode copiar, na visão do treinador. Até porque ele entende que precisa criar novidades para cada semana ou enfrentamento. Seus times são evoluções. Veja o caso do time com pontas mais fixos implantado no Fluminense contra o Olimpia, diferente do ano passado, e repetido no Brasil contra Bolívia.

Isso vale para adaptar jogadores. Foi o caso de Casemiro. Dono da camisa 5 da seleção por anos, ele começou atuando de forma tradicional diante da Bolívia, saindo a bola no meio dos zagueiros. Mas evoluiu para se posicionar como 8 em certos momentos do jogo. Houve conversas intensas de Diniz com o jogador do United antes da partida.

A questão dos treinos é de fazer os jogadores se adaptarem a novas situações. Por isso, há o conhecido treino de Diniz de colocar seus times titulares para enfrentarem reservas com superioridade (11x12 ou variações) em campos de tamanhos diversos.