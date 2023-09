Categoria 2: R$ 800,00 (US$ 150), ingressos para Leste Superior

Categoria 3: R$ 1.300 (US$ 250), ingressos para Leste Inferior

Em comparação, no ano passado, as torcidas de Flamengo e Athletico-PR pagaram US$ 142 (R$ 754) pelos ingressos atrás do gol, na final em Guayaquil. Os setores do meio do campo no Estádio do Barcelona saíra por US$ 250,00. Esses ingressos sobraram e a Conmebol teve de reduzir os valores e fazer promoções com sócios do clube. Estão com preços similares.

Em comparação, o Flamengo cobrou valores superiores na final da Copa do Brasil considerados os preços cheios. Para o setor Norte, o valor foi de R$ 400,00. Sócios poderiam pagar até R$ 100,00 com os descontos. Já no setor Sul o valor cheio foi de R$ 700,00. Sócios podiam pagar até R$ 175,00 dependendo do desconto do seu plano.

Em relação aos setores do meio, o Flamengo cobrou R$ 1,000 pelo Leste Superior, acima da Conmebol. Já, para o Leste inferior, o clube cobrou R$ 1.200, um pouco abaixo do valor da confederação sul-americana.

No jogo do Morumbi, o São Paulo cobrou valores entre R$ 200,00 e R$ 700,00 para a arquibancadas considerados os preços cheios. Sócios podiam pagar até R$ 0,30 a depender do plano.