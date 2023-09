O São Paulo retém 75% da sua receita de bilheteria com os jogos no Morumbi. Já o Palmeiras fica com 73% da sua renda no Allianz Parque, e o Corinthians abocanha 61% do total arrecadado.

A diretoria do Flamengo sabe que o estádio próprio teria um impacto no aumento da receita líquida de bilheteria. Mas os dirigentes não sabem avaliar hoje quanto seria possível reter da renda porque há inúmeras variáveis no quadro. E quais são?

Bem, a despesa operacional do Flamengo no Maracanã á alta: R$ 1,473 milhão no jogo contra o Internacional. Com cerca de 15 mil pessoas a menos, o Corinthians teve despesa de R$ 482 mil na Neo Química Arena.

Um primeiro fator é que o Flamengo paga aluguel de R$ 250 mil, assim como o Fluminense. Esse dinheiro vai para a empresa dos dois que faz a gestão do Maracanã. Sai de uma conta e vai para outra.

Há o óbvio fator de o Maracanã ser um estádio maior do que a Neo Química, com contas mais caras. Mas uma questão é sua setorização. É preciso mais seguranças para isolar visitantes. Em São Paulo, não há torcida visitante em clássico, o que reduz muito esse custo.

O fator Rio de Janeiro se impõe ainda em perda de renda com a gratuidades, lei do estado. Nos jogos no estado, a Federação do Rio ainda leva 10% da bilheteria de jogos do Carioca, enquanto outras federações levam 5%. No Brasileiro, ambas levam 5%. Associações também como Fugap, Acerj e UEB também levam pequenas fatias.