Atuação monstruosa de Rossi leva o Flamengo à grande vitória no Allianz

Se antes da partida tivessem oferecido o empate a Palmeiras e Flamengo, muito provavelmente, ambos teriam aceitado de bom grado. Isso ficou ainda mais evidente após as duas grandes defesas de Agustin Rossi, num pênalti pra lá de polêmico - pela imagem da TV a sensação nítida é de mão fora da área.

Com o 0 a 0 no placar, as defesas se sobrepunham aos ataques sem dificuldades. E se no primeiro tempo o Palmeiras começou com um pouco mais de volúpia, a partir do intervalo, foi o Flamengo quem cadenciou o ritmo e neutralizou o adversário com certa facilidade.

Alex Sandro, exuberante, anulou Estevão, e Léo Ortiz, outro que beirou a perfeição, colocou Vitor Roque, o caríssimo Tigrinho, no bolso. Como os atacantes rubro-negros, uma vez mais, decepcionavam, tudo parecia caminhar para um sonolento 0 a 0.