Na fácil vitória do misto do Fla, a boa notícia foi Pedro jogar 90 minutos

A vaga nunca esteve em risco. Ambos com times mistos, o Flamengo abriu rapidamente 3 a 0 sobre o Botafogo-PB e o restante do jogo foi disputado em ritmo de rachão de treino de sábado.

O resultado final de 4 a 2 (5 a 2, no agregado) carimbou uma vaga conquistada pelo rubro-negro carioca com reservas, tanto na ida (aí contra os titulares do Belo), quanto na volta.

Filipe Luís usou a partida no Maracanã para fazer observações, pensando no grande desafio de enfrentar o líder Palmeiras, em seu campo sintético do Allianz Parque. Uma boa notícia foi ver Pedro em campo durante os 90 minutos.