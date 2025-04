Desafio de Filipe Luís é melhorar eficiência das conclusões do Flamengo

Por que o Flamengo desperdiça tantas chances claras de gol? Aconteceu de novo contra o Vitória, quando o rubro-negro carioca teve quatro grandes oportunidades para balançar a rede, na primeira meia hora no Barradão, e o máximo que conseguiu foi uma bola no travessão, numa bomba de Juninho - que chutara para fora, pouco antes, uma bola diante do goleiro Lucas Arcanjo.

Claro, não é somente o Flamengo que perde gols. Mas levantamento feito de 2019 pra cá mostra que a equipe da Gávea está sempre no top 3 dos maiores desperdiçadores do Campeonato Brasileiro. Mesmo na época mágica de Jorge Jesus ficou em segundo lugar, atrás apenas do Athletico Paranaense.

Em 2020, 2021 e 2022 foi o primeiro colocado nesse ranking de falta de pontaria. Em 2023, o terceiro, e no ano passado o vice - atrás do Botafogo, o campeão. Sim, é possível levantar o caneco, mesmo sendo a equipe que mais perde gols feitos. Aconteceu também com o Flamengo, em 2020. E com o Palmeiras, em 2023.