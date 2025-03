Impressiona a má vontade com Vinícius Jr. Inclusive no Brasil

A seleção de Dorival penou, mas conseguiu derrotar a Colômbia, que faz muito tempo não é mais aquela carne assada de outrora para Brasil, Argentina e Uruguai, historicamente mais fortes nas competições internacionais.

Vini Jr., sempre tão cobrado por não repetir com a camisa verde e amarela as exibições que tem no Real Madrid, foi o autor do gol da vitória, mas, nem assim, conseguiu os merecidos aplausos.

Tudo porque seu chute (que tinha a direção da baliza) desviou na cabeça de um colombiano, antes de vencer o goleiro Vargas.