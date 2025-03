Filipe Luís não para de colecionar taças e jogos de invencibilidade

Sem Pedro e com Bruno Henrique machucado, o ataque rubro-negro peca muito pela falta de precisão. Uma esperança, entretanto, parece ter surgido. Pela primeira vez, Juninho entrou bem e participou ativamente dos dois gols invalidados. Até a volta de Pedro pode, enfim, justificar sua contratação.

Classificação e jogos Carioca

Campeão da Supercopa do Brasil, da Taça Guanabara e do Carioca, o Flamengo de Filipe Luís joga, no momento, o melhor futebol do Brasil. A curiosidade agora é como a equipe se portará nos campeonatos mais fortes da temporada.

As perspectivas são boas. Principalmente se a maioria dos contundidos retornar bem após a Data Fifa. Já são 25 jogos de invencibilidade a apenas uma derrota desde que assumiu.