Gol do Fluminense não empana trabalho espetacular de Filipe no Flamengo

Vamos a números que podem acalmar um pouco tal revolta? Desde a conquista da Supercopa do Brasil (3 a 1 no Botafogo), o Flamengo jogou, praticamente em sequência, nada menos que sete clássicos (aí incluído o da Supercopa): ganhou duas vezes do Botafogo, três vezes do Vasco e, contra o Fluminense, até agora, um empate e uma vitória. Está ruim?

Desde que começou a escalar o time principal no Carioquinha, é o time da Série A com melhor aproveitamento: 93,9% (!). Jogou 11 vezes, com 10 vitórias e um empate. Marcou 25 gols e sofreu apenas 3. Passou oito jogos sem ter sua meta vazada. Dados do Sofascore. Pergunto de novo: está ruim?

É importante ressaltar que sofreu com inúmeras contusões durante o período, a última delas de seu melhor atacante, Bruno Henrique, que já jogava improvisado como centroavante. Isso sem falar em Cebolinha, Michael, Alex Sandro, Ayrton Lucas e, mais recentemente, Danilo, que entrara tão bem na zaga.

Filipe é ainda o técnico com o segundo melhor aproveitamento em clássicos (79%), atrás apenas de Jorge Jesus (86%). Tite e Sampaoli tiveram 61%; Vitor Pereira e Dorival 50% e Ceni 47%. Até agora, portanto, não há margem para queixas e lamentações, apenas para aplausos. Fervorosos.

Em tempo: Arrascaeta, de fato, está muito abaixo do normal. Mas Filipe Luís explicou que ele, por causa da cirurgia no joelho, só vai melhorar com a sequência de jogos. Faz todo o sentido. Gol do Fluminense não empana trabalho espetacular de Filipe