Neymar continua o mesmo e deixa o Santos na mão na hora H

Quando retornou ao Santos, Neymar trouxe na bagagem duas dúvidas cruciais: como reagiria seu físico, após tanto tempo sem jogar com frequência (por causa de contusões, uma delas gravíssima, no ligamento cruzado do joelho esquerdo) e qual seria seu comportamento profissional, após fracasso esportivo tão retumbante na Arábia Saudita.

Algumas respostas começaram a ser dadas no Paulistão, único título que, em princípio, o camisa 10 poderia ajudar a conquistar, antes do final de seu contrato de seis meses, no meio do ano.

No sétimo jogo que disputou (seis como titular), o corpo deu o primeiro sinal negativo: Neymar sentiu a coxa, ao final do jogo contra o Bragantino (domingo de carnaval, 2 de março). Com partida de mata-mata, contra o Corinthians, em uma semana, o natural seria que se tratasse e se preservasse nesse período, certo?