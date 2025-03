Choro de Pedrinho foi pior que a atuação do Vasco. Flamengo na final

Problemas mesmo o time de Filipe Luís voltou a ter com contusões musculares. Bruno Henrique, autor do primeiro gol rubro-negro, sentiu o posterior da coxa, teve que ser substituído e não deve jogar as finais. Wesley e Plata também deram sustos, mas segundo os médicos sofreram apenas cãibras.

Classificação e jogos Carioca

Sem um centroavante de ofício desde que Pedro se machucou e Gabriel saiu, Filipe vinha usando BH com sucesso. Sem ele, dificilmente usará Juninho, que vem de contusão, até entrou nessa última partida, mas segue sem convencer. O mais provável é que jogue Plata centralizado e Luís Araújo, uma vez mais decisivo, vindo do banco (fez o segundo gol, um golaço) seja titular.

Não custa lembrar, a única derrota do Flamengo de Filipe foi contra o Fluminense, no Brasileiro do ano passado. Este ano, houve empate em 0 a 0, na Taça Guanabara. O tricolor de Mano Menezes é uma espinha entalada na garganta do jovem treinador rubro-negro. A conferir o que acontecerá nas duas partidas decisivas do Carioquinha.