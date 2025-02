Filipe Luís em vias de acabar com a viuvez dos rubro-negros de Jorge Jesus

O mais pessimista, o mais azedo dos rubro-negros anda sorrindo à toa. Ver o Flamengo de Filipe Luís jogar é um deleite. Um colírio para os olhos. Lembra algo ou alguém? Pois é. Na entrevista coletiva, após a conquista da Supercopa Rei, o jovem técnico fez questão de homenagear o "professor".

"Eu vivi como jogador com o maior de todos os tempos, que é o Jorge Jesus. E eu via como ele não relaxava, como ele deixava sempre o time com mais ambição. E aquilo me despertou outra vez essa chama. Sou mais ou menos uma cópia dele. Nunca chegarei perto, mas o que eu quero um dia é poder fazer uma história do jeito que ele fez. Esse é meu objetivo, eu sonho alto, não vou mentir", disse Filipe Luís.

O "apóstolo" de Jesus sonha alto e faz sonhar toda a nação rubro-negra. Seu time não joga exatamente como o do Mister, mas há semelhanças gritantes: pressão permanente na saída de bola dos adversários, enorme rotatividade dos laterais, armadores e atacantes, linha de zagueiros no meio-campo e protagonismo absoluto contra qualquer rival.