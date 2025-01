Flamengo reserva goleia, mas não apaga a péssima campanha no Carioca

Nem a goleada de 5 a 0 sobre o Bangu, lanterna do campeonato e com um a menos desde o início da partida, salva a desastrosa campanha do time reserva dos reservas do Flamengo nas primeiras quatro rodadas do Campeonato Carioca. O time dirigido por Cléber dos Santos (antigo auxiliar de Zé Ricardo) foi uma enorme decepção, somando apenas quatro pontos em quatro rodadas.

Com um grupo basicamente formado por jovens, o técnico achou por bem mesclar com a garotada alguns veteranos que não têm futuro algum no clube: o zagueiro Pablo e os atacantes Thiaguinho e Carlinhos. Nenhum deles justificou possível permanência no elenco profissional.

Qual a justificativa de deixar no banco jovens promissores como o atacante Felipe Teresa e o zagueiro João Victor? É a antítese do raciocínio do novo comandante do futebol, José Boto, que deseja que o clube priorize os garotos talentosos em detrimento de profissionais que já mostraram que não irão mais a lugar algum.