Hora de Bap aprender com os muitos erros de Landim no Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o novo presidente do Flamengo. Praticamente um irmão siamês de Rodolfo Landim, quando do lançamento da Chapa Azul e, posteriormente, a eleição do segundo, eles se separaram quando o atual presidente se recusou a apoiar sua candidatura, para ficar ao lado de Rodrigo Dunshee de Abranches e Marcos Braz - até os tijolinhos do Ninho do Urubu sabiam que esse continuaria a dar as cartas no futebol se a situação vencesse.

A vitória de Bap contra Landim/Dunshee foi indiscutível: 1731 votos, contra 1166. Desde cedo, as pesquisas de boca de urna sérias indicavam tal resultado. A ponto de Rodolfo Landim, mandar um desesperado áudio de whatsapp para seus amigos sócios, pedindo "pelo amor de Deus" que viessem votar, ao final da tarde. Não teve sucesso.

Bap e Landim tem personalidades bem parecidas. Ambos são empresários vitoriosos que, por isso, se consideram administradores fora de série, com opiniões firmes, que julgam acima do bem e do mal. Vaidosos, são elitistas e têm traços egocêntricos acentuados que beiram a arrogância.