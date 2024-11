Com vitória de campeão, Botafogo vai cheio de moral à final da Libertadores

Se levantar as taças do Brasileiro e da Libertadores na mesma temporada, o Glorioso igualará feito gigantesco do Flamengo, em 2019. O desempenho do rubro-negro de Jorge Jesus, porém, foi superior, em todos os aspectos (fez mais pontos, foi muito mais inovador e encantador), mas isso não tira do Botafogo de Artur Jorge muitos méritos. É um timaço.

A ver contra o Atlético Mineiro, no Monumental de Nuñez. Pelos desempenhos neste ano, o Botafogo é franco favorito.

Ousadia elogiável

Wesley em ação durante jogo entre Fortaleza e Flamengo pelo Brasileirão Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF

O Flamengo empatou com o Fortaleza e está matematicamente fora da disputa pelo título brasileiro. Foi elogiável, entretanto, a ousadia surpreendente de Filipe Luís, que buscando a vitória a qualquer custo escalou quatro atacantes (Plata, Michael, Gabriel e Bruno Henrique), num 4-4-2 que tomou conta do campo e praticamente não deixou o adversário jogar no primeiro tempo - ainda que sem criar tantas chances claras de gol.

Após o intervalo, já com De La Cruz no lugar do (mais uma vez) inútil Gabriel, o rubro-negro mantinha o domínio do confronto, até Pulgar ser expulso infantilmente, ao tomar o segundo cartão amarelo (ambos em faltas desnecessárias na intermediária ofensiva do Flamengo). A partir daí, soube resistir à pressão da equipe de Vojvoda e até teve uma boa chance, num contra-ataque com Bruno Henrique e Alcaraz.