Botafogo se afasta do Palmeiras e Flamengo x Inter vale vaga no G-4

Também jogaram bem contra os gaúchos Michael, Arrascaeta, Wesley, Pulgar e Léo Ortiz. Já Rossi engoliu um frangaço (no segundo gol do Juventude) e Ayrton Lucas e Léo Pereira foram mal. Alcaraz e Plata entraram bem (ambos tiveram papéis destacados no quarto gol), mas a torcida segue desconfiada, com dúvidas sobre suas qualidades e a validade do custo/benefício de jogadores caríssimos. A conferir.

Classificação e jogos Brasileirão

Gabriel vale um parágrafo só dele. Voltou a marcar, após três meses, novamente de pênalti (bem cobrado) e deu um passe precioso para Arrascaeta concluir na jogada do primeiro gol (Michael fez no rebote do goleiro). Mas continua se colocando mal e com dificuldades para concluir. Com a leve melhora, porém, deve continuar titular, até pela ausência de um substituto que não seja improvisado.

O melhor dos jogos do Flamengo, que deixaram de ser tortura para seus torcedores, porém, são as entrevistas pós jogos de Filipe Luís. Clareza e transparências encantadoras, inteligência bem acima da média e objetividade em todas respostas, sem fugir a nenhuma pergunta. Que diferença para seu empolado antecessor!

MÃOS NA TAÇA?

A vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, foi suada, mas valiosíssima. Graças ao tropeço do Palmeiras, diante do Fortaleza (2 a 2), no Allianz, voltou a abrir três pontos na liderança e pode continuar sonhando com um feito só conquistado pelo Flamengo de Jorge Jesus, único campeão brasileiro e da Libertadores na mesma temporada, na era dos pontos corridos. Com a bola que está jogando, seria merecido.