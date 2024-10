Aposentadoria de Nadal deixa órfãos todos os amantes de esporte

Tinha 18 para 19 anos (3 de junho de 1986) e jogava com uma fúria assustadora. Corria em todas as bolas, até aquelas que já pareciam perdidas, e as salvava. Bermudão, camiseta sem mangas, um cabelo longo que prendia com uma bandana e uma simpatia contagiante - estava aprendendo inglês e, muitas vezes, se enrolava nas coletivas, comemorando cada frase inteligível como um ponto e um sorrisão. Impossível não gostar dele.

Sua prova de fogo, entretanto, viria na semifinal. Do outro lada quadra, o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer, sedento para conquistar o título que não tinha e lhe escapara, em 2004, com a derrota categórica frente a Guga (6/4, 6/4, 6/4, no canto de cisne de nosso tricampeão).

E veio o jogo. E lá estava eu na tribuna de imprensa da Chatrier, pensando comigo mesmo. O garoto é excelente, mas diante do Federer... Tolinho. O jovem touro "Miúra", apelido que lhe seria dado, com a sequência impressionante de vitórias e títulos, ganhou o primeiro set, viu o adversário empatar no segundo e triunfou, incontestavelmente, no terceiro e no quarto. Nascia um fenômeno.

Que levantaria o troféu em Roland Garros inacreditáveis 14 vezes, fazendo por merecer a linda estátua que ornamenta o complexo. Tornou-se tão absoluto por lá que me fez, durante um tempo, desistir de ir ao Grand Slam parisiense - por mais que sempre fosse prazeroso vê-lo em ação, qual a graça de ir a um torneio em que, de antemão, já se sabe o campeão? Foi assim em 2005, 2006, 2007 e 2008.

Por isso, em 2009, troquei RG por Wimbledon. E não é que, exatamente, nesse ano, Rafa perdeu para o sueco Robin Soderling, na semifinal? Menos mal que, graças à troca, vi, naquele ano, Federer (que, enfim, venceu em Paris) bater o recorde de Pete Sampas, numa final histórica, na grama sagrada, contra o americano Andy Roddick (5/7, 7/6, 7/6, 3/6 e 16/14 - não havia ainda tie-break no quinto set em Londres).

Rei do saibro, incontestável, Nadal foi gigante também nas outras superfícies, onde tornou-se campeão em mais oito torneios de Grand Slam, totalizando os 20 com que encerra a brilhante carreira.